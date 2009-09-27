Şırnak'ta mayın patlaması: 1 ölü, 1 yaralı

Şırnak'ta baraj yol yapım çalışmalarını yürüten işçileri taşıyan bir aracın mayına çarpması sonrası 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Balıkaya köyünün kuzeyinde mayın patlaması sonucu, baraj yol yapım çalışmalarını yürüten işçileri taşıyan araçta bulunan fikret Güvercin (23) ölürken, İsmail Ataman yaralandı.



İsmail Ataman, Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



6 Temmuz 2009 tarihinde aynı bölgede mayın patlaması sonucu 4 işçi ölmüş, 9 işçi yaralanmıştı.