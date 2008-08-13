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Yaşam

Şırnak’ta mayın patladı: 2 yaralı

Uludere'de terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kişi yaralandı

13 Ağustos 2008 03:00

Şırnak’ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kişi yaralandı. 
Eski Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil İlhan’ın kullandığı otomobilin Kayatepe bölgesinden geçişi sırasında, terör örgütü PKK mensupları tarafından daha önce yola döşenen patlayıcı infilak etti. Patlama sonucu İlhan ile araçta bulunan ağabeyi Selahattin İlhan yaralandı.

Bir terörist teslim oldu
Yaralılar hastanelere kaldırılırken, bölgede operasyonlara başlandığı bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı da bir açıklama yaparak, 8 Ağustos’ta Şırnak’ta bir teröristin silahıyla teslim olduğunu, aynı gün Erzincan’da bir teröristin güvenlik güçlerince yakalandığını bildirdi. Duyuruda, çeşitli noktalarda ele geçirilen patlayıcılarla ilgili de bilgi verildi.

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