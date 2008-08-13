Şırnak’ta mayın patladı: 2 yaralı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Eski Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil İlhan’ın kullandığı otomobilin Kayatepe bölgesinden geçişi sırasında, terör örgütü PKK mensupları tarafından daha önce yola döşenen patlayıcı infilak etti. Patlama sonucu İlhan ile araçta bulunan ağabeyi Selahattin İlhan yaralandı.



Bir terörist teslim oldu

Yaralılar hastanelere kaldırılırken, bölgede operasyonlara başlandığı bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı da bir açıklama yaparak, 8 Ağustos’ta Şırnak’ta bir teröristin silahıyla teslim olduğunu, aynı gün Erzincan’da bir teröristin güvenlik güçlerince yakalandığını bildirdi. Duyuruda, çeşitli noktalarda ele geçirilen patlayıcılarla ilgili de bilgi verildi.



