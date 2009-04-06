Şırnak'ta mayın patladı: 2 asker yaralı

Şırnak'taki Küpeli Dağı'nda PKK'lı teröristlerin araziye döşediği mayının patlaması sonucu 1'i üsteğmen 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralı üsteğmenin durumunun ağır olduğu belirtildi.



Şırnak'ın Küpeli, Cudi ve Betsler Dereler Bölgesi'nde PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için güvenlik güçleri operasyonlarını sürdürürken teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu kimlikleri açıklanmayan 1'i üsteğmen 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Helikopterle Şırnak Askeri Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürerken üsteğmenin durumunun ağır olduğu bildirildi. Bölgede bulunan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan operasyonlar sürüyor.



Siirt'in Kurtalan İlçesi dağlık kesiminde PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı 1 anti tank mayını ile 1 anti personel mayını bulunarak imha edildi.





