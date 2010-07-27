Şırnak'ta kontrole tepki gösterenler Kaymakam'a saldırdı

T24- Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde katıldıkları ‘Kuzu Kırpma Festivali'nden dönerken kimlik kontrolü ve aramaya karşı çıkanlar, Kaymakam Soner Karataşoğlu'nun aracına taş ve sopalarla saldırdı. Arama ve kontrolün kaldırılmasını isteyen yaklaşık 3 bin kişi yayladaki festival alanında beklerken yanlarında bulunan Beytüşşebap Belediye Başkanı BDP'li Yusuf Temel, ekmek sıkıntısı çekildiğini, festival alanına bekleyenlerin yanına havan topu ile ateş edildiği iddia etti.



Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı'nda bulunan Laleşi Yaylası'nda düzenlenen Kuzu Kırpma Festivali dün sona erdi. Festivale katılanlar araçlarıyla ilçeye dönerken, güvenlik görevlileri kimlik kontrolü ve arama yapmak istedi. Aramaya karşı çıkanlar ile güvenlik görevlileri arasında başlayan gerginlik arbedeye dönüştü. Festivale katılanlar tepki amacıyla Beytüşşebap'a gitme yerine yaylaya dönerken, Kaymakam Soner Karataşoğlu, halkı sakinleştirmek için öfkeli grubun yanına gitti. Ancak, Kaymakam Karataşoğlu ve güvenlik görevlileri taşlı- sopalı saldırıya uğradı. Kaymakam Karataşoğlu, güvenlik görevlileri tarafından bölgeden uzaklaştırılırken, makam otomobilinin camları kırıldı. Kaymakam Soner Karataşoğlu, “Festivalden dönenler ile güvenlik güçleri arasında küçük gerginlik olduğu haberi üzerine ben de o alana gittim. Ancak burada kendini bilmez birkaç kişi, provakasyon yapmak için bize ve güvenlik güçlerine taşla saldırmaya çalıştı. Güvenlik görevlisi arkadaşlarımızla ortamı germemek amacıyla uzaklaştık. Makam aracımızın camları kırıldı. 1 koruma arkadaşımızın ayağına da taş geldi. Bunun dışında bir olay yok” dedi.



Yaylada bekleyenlerin yanında bulunan Beytüşşebap Belediye Başkanı Yusuf Temel da Kaymakam Karataşoğlu'na yönelik saldırıyı tasvip etmediklerini söyledi. Başkan Temel, telefonla kendisine ulaşan DHA muhabirine festival sonundaki uygulamaların ‘OHAL dönemini' aratmadığını savunurken şöyle dedi: “Festivalden dönen her araç arama noktasında durduruluyon en az 20 dakika kontrol ediliyor. 5-6 yaşındaki çocukların dahi kimlikleri istendi. Kimlikler getirilmediği sürece araçların girişlerine izin verilmedi. Dağ başında 5-6 yaşındaki çocuğun kimliği nerden bulunacak? Bu uygulamalarından vazgeçmeleri için İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yılmaz Kırgel ile konuştum. Binbaşı Kırgel bana, ‘Kaymakamın talimatı’ dedi. Kaymakamı aradım. Kaymakam benim yanımda güvenlik birimi ve binbaşıyı aradı. Ama aynı uygulama devam etti. Halk uygulamaya tepki için festival alanına döndü. Daha sonra kaymakam geldi. Halk ile konuşurken, bir anda özel harekat timleri ve binbaşı ile askerleri silahlarıyla meydana çıktı. Halkın tepkisi aslında binbaşı ve bağlantılı olarak özel harekat timlerineydi. Eminim ki kaymakamın aracına taş atan kişi de şimdi pişmandır. Kaymakam gittikten sonra 2 havan topu atışı yapıldı. Bunlar festival alanının 100 metre yakınına döndü. Asıl tepkisi kaymakama değildi çünkü. Dünkü olayların sorumlusu binbaşı ve özel harekat timleridir.” Festival alanında yaklaşık 3 bin kişi ile beklediklerini anlatan Başkan Temel, ekmek sıkıntısı çekildiğini halkın mağduriyetinin önlenmesi gerektiğini söyledi. Kato Dağı'nda sona eren festival alanında güvenlik nedeniyle askerlerin oluşturduğu güvenlik noktalarında beklediğini ifade eden Başkan Temel, gerginliğin devam ettiğini kaydetti.