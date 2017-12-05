Şırnak'ta kömür ocağında ölen 3 madenci gece toprağa verildi

Sevkan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK merkez Balveren beldesi ile Araköy arasında bulunan eski kömür ocağında, metan gazı zehirlenmesi sonucu dün yaşamlarını yitiren 3 kişinin cenazeleri, dün gece toprağa verildi.

Balveren beldesi ile Araköy arasında bulunan eski bir kömür ocağındaki malzemelerini almaya giden Abdurrahman Tunç (47), kardeşi Ömer Tunç (37) ve İdris İnal (36), 80 metre derinliğinde kuyu tipi açılan ocakta, can verdi. Mardin, Batman ve Van\'dan sevk edilen AFAD ekipleri ile Şırnak Belediyesi itfaiyesi ile UMKE ekiplerinin çalışmaları sonucu işçilerin cenazelerine dün akşam saatlerinde ulaşıldı.

Metan gazı zehirlenmesi sonucu hayatlarını kaybettikleri belirlenen Abdurrahman Tunç ve kardeşi Ömer Tunç ile İdris İnal’ın cenazeleri, Şırnak Devlet Hastanesi\'nde yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. 3 kişinin cenazesi, dün gece Balveren Beldesi Camii\'nde dini vecibelerin yerine getirilmesinin ardından köy mezarlığında gözyaşlarıyla toprrağa verildi.

Eski kömür ocağında 3 kişinin öldüğü olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

FACİANIN ARDINDAN KAPATILAN OCAKLAR ARASINDAYDI

Üç işçinin can verdiği ocağın, Şırnak\'ta 1 No\'lu Kömür Ocağı’nda 17 Ekim tarihinde meydana gelen ve 8 işçinin ölümü ile sonuçlanan göçükten sonra kapatılan kömür ocakları arasında bulunduğu öğrenildi.

Dün ölen Tunç kardeşlerin ağabeyleri Ahmet Tunç\'un da aynı beldedeki özel bir kömür ocağında 2009 yılında meydana gelen göçükte yaralandığı ve daha sonra hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığı öğrenildi.



FOTOĞARFLI