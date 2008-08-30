Şırnak'ta kaza kurşunu: 2 asker şehit

ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi’nde bulunan Hisar Taburu'nda bir askerin silahından kazayla çıkan kurşunlar, Jandarma Çavuş Zekeriya Demirkaya ile Jandarma Er Erhan Boz'un şehit olmasına neden oldu.



Silopi'deki Hisar Taburu'nda bu sabah saatlerinde nöbet sırasında bir askerin silahı kazayla ateş aldı. Silahtan çıkan kurşunlar, Jandarma Çavuş Zekeriya Demirkaya ile Jandarma Er Erhan Boz'un şehit olmasına neden oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, şehit Demirkaya'nın cenazesi memeleketi Sivas’a, şehit Boz'un ise, Zonguldak'a gönderileceği bildirildi.



TERHİSİNE 78 GÜN VARDI



Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde Jandarma Er Ferhan Boz'un şehit olduğu haberi Zonguldak'ın Alaplı İlçesi'ne bağlı Yeni Siteler Mahallesi'nde oturan Gülten ve Adil Boz çifti'ne bu sabaha karşı verildi. 3 çocuklarından en büyüğü olan, terhisine 78 gün kalan Ferhan Boz'un şehit haberi Boz çiftine sabaha karşı evlerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli subay verdi. Anne Gülten Boz gözyaşlarına boğuldu. Kendini yere atarak sinir krizleri geçiren Boz'a, eve gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Sakinleştirici iğne yapılan ancak, gözyaşları durmayan Gülten Boz’u, eşi ve diğer yakınları sakinleştirmeye çalıştı.



Oğlunun askere gitmeden önce bir otelde garson olarak çalıştığını belirten Ereğli Demir Çelik Fabrikası'ndan emekli 56 yaşındaki Adil Boz, “1.5 ay önce izine gelmişti. 18 günlük iznini tamamladıktan sonra 6 Ağustos'ta yeniden Şırnak’taki birliğine gitti. İzinde çok neşeliydi. Şehit olacağı hiç aklımıza gelmemişti. Askerliğinin bitimine 78 gün kalmıştı, gün saymaya başlamıştık. Ancak, şehit haberi geldi. Yıkıldık” dedi.



Acı haber ile birlikte Boz ailesinin oturduğu apartmandaki tüm balkonlara Türk bayrakları asıldı. Alaplı Kaymakamı Aydın Memük ile İlçe Emniyet Müdür Vekili Erkan Tektaş eve gelerek taziye ziyaretinde bulundu. Kaymakam Memük, “Aile çok üzgün. Şehit yakınları için çok zor bir durum. Söylenecek fazla bir şey yok. Vatan sağolsun” diye konuştu. Şehit askerin cenazesinin bu akşam Alaplı'ya getirileceği, yarın toprağa verileceği bildirildi.



