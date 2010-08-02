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ŞIRNAK'TA KAYBOLAN ŞOFÖRÜN CESEDİ BULUNDU ŞIRNAK (A.A)

02 Ağustos 2010 14:41

-ŞIRNAK'TA KAYBOLAN ŞOFÖRÜN CESEDİ BULUNDU ŞIRNAK (A.A) - 02.08.2010 - Şırnak'ta önceki gün kaybolan ve arabası dün terk edilmiş halde bulunan şoförün cesedi de bugün bulundu. Edinilen bilgiye göre, 63 SE 553 plakalı otomobili ile önceki gün evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve otomobili dün Şırnak-Eruh karayolu üzerinde terk edilmiş halde bulunan Sait Taşar'ın (30) cesedi, aracından yaklaşık 15 kilometre uzakta bulundu. Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırılan ve üzerinde darp izleri bulunan cesedin, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Taşar'ın, otomobili ile Şırnak-Eruh arasında yolcu taşımacılığı yaptığı öğrenildi.

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