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Politika

Şırnak'ta kalabalık bir grup PKK'lı tespit edildi!

Şırnak'taki Cudi Dağı'nda tespit edilen bir grup PKK'lıyı etkisiz hale getirmek için bulundukları...

13 Aralık 2011 02:00

T24 - Şırnak'taki Cudi Dağı'nda tespit edilen bir grup PKK'lıyı etkisiz hale getirmek için bulundukları alanlar top ateşi altına alındı. Bölgeye helikopterlerle asker indirilerek geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.  



Cudi Dağı'nın Atatürk Burnu adı verilen mevkii de bugün bir grup PKK'lının bulunduğunun belirlenmesi üzerine operasyon başlatıldı. PKK'lıların bulunduğu alanlar Cudi Dağı eteklerinde bulunan Hisar Taburu'ndan yoğun topçu ateşi altına alındı. Cudi'den dumanlar yükselirken, bölge havadan da Kobra helikopterler tarafından yoğun ateşe tutuldu. Cudi'nin belli bölgelerine de Sikorsky helikopterlerle komandolar indirildi. Komandoların kaçmaya çalışan PKK'lıların izlerini sürdüğü belirtildi.


Amanoslar'da da operasyon var

Hatay'da terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Amanos dağlarında jandarma komando ve polis özel harekat birlikleri yeni bir operasyon başlattı. 750 güvenlik görevlisinin katıldığı operasyon Amanosların Denizciler Beldesi ve Payas beldesini gören sırtlarında gerçekleştiriliyor. 



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