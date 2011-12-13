Şırnak'ta kalabalık bir grup PKK'lı tespit edildi!

T24

Amanoslar'da da operasyon var



Cudi Dağı'nın Atatürk Burnu adı verilen mevkii de bugün bir grup PKK'lının bulunduğunun belirlenmesi üzerine operasyon başlatıldı. PKK'lıların bulunduğu alanlar Cudi Dağı eteklerinde bulunan Hisar Taburu'ndan yoğun topçu ateşi altına alındı. Cudi'den dumanlar yükselirken, bölge havadan da Kobra helikopterler tarafından yoğun ateşe tutuldu. Cudi'nin belli bölgelerine de Sikorsky helikopterlerle komandolar indirildi. Komandoların kaçmaya çalışan PKK'lıların izlerini sürdüğü belirtildi.Hatay'da terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Amanos dağlarında jandarma komando ve polis özel harekat birlikleri yeni bir operasyon başlattı. 750 güvenlik görevlisinin katıldığı operasyon Amanosların Denizciler Beldesi ve Payas beldesini gören sırtlarında gerçekleştiriliyor.