T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Şırnak'ta Jandarma Lojmanları'na taciz ateşi

Şırnak'ın İdil ilçesi Jandarma Komutanlığı lojmanlarına terör örgütü mensuplarınca uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı.

15 Mayıs 2010 03:00

T24 - Şırnak'ın İdil ilçesi Jandarma Komutanlığı lojmanlarına terör örgütü mensuplarınca uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı. Hakkâri'de Kamışlı bölgesinde, ot toplayan vatandaşlardan biri, sebebi belli olmayan bir patlama sonucu dün (14 Mayıs 2010) saat 16:30'da hafif şekilde yaralandı. Yaralı vatandaş ayaktaki tedavisinin ardından taburcu edildi.


Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, dün (14 Mayıs 2010) saat 23:40'ta meydana gelen olayda herhangi bir kayıp olmadı.


Kars'ın Kağızman ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçlerince yapılan faaliyet esnasında, teröristlerce yerleştirilmiş patlayıcı maddenin dün infilak etmesi sonucu herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmedi.


Terör örgütünden kaçan 1 terörist ise dün Hakkâri'nin Merkez ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.


Dün ayrıca, Hakkâri'nin Çukurca ilçesi dağlık arazi kesiminde, teröristlerce tuzaklanmış 4 havan mühimmatı, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi dağlık arazi kesiminde de bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanmış 1 el yapımı patlayıcı bulundu.


Diğer taraftan, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesi Kamışlı bölgesinde, ot toplayan vatandaşlardan biri, sebebi belli olmayan bir patlama sonucu dün saat 16:30'da hafif yaralandı. Yaralı vatandaş ayaktaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24