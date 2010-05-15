Şırnak'ta Jandarma Lojmanları'na taciz ateşi

T24 - Şırnak'ın İdil ilçesi Jandarma Komutanlığı lojmanlarına terör örgütü mensuplarınca uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı. Hakkâri'de Kamışlı bölgesinde, ot toplayan vatandaşlardan biri, sebebi belli olmayan bir patlama sonucu dün (14 Mayıs 2010) saat 16:30'da hafif şekilde yaralandı. Yaralı vatandaş ayaktaki tedavisinin ardından taburcu edildi.





Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, dün (14 Mayıs 2010) saat 23:40'ta meydana gelen olayda herhangi bir kayıp olmadı.





Kars'ın Kağızman ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçlerince yapılan faaliyet esnasında, teröristlerce yerleştirilmiş patlayıcı maddenin dün infilak etmesi sonucu herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmedi.





Terör örgütünden kaçan 1 terörist ise dün Hakkâri'nin Merkez ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.





Dün ayrıca, Hakkâri'nin Çukurca ilçesi dağlık arazi kesiminde, teröristlerce tuzaklanmış 4 havan mühimmatı, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi dağlık arazi kesiminde de bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanmış 1 el yapımı patlayıcı bulundu.





Diğer taraftan, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesi Kamışlı bölgesinde, ot toplayan vatandaşlardan biri, sebebi belli olmayan bir patlama sonucu dün saat 16:30'da hafif yaralandı. Yaralı vatandaş ayaktaki tedavisinin ardından taburcu edildi.