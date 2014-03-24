Şırnak'ta iki köyün bombalanmasına ilişkin dosya Genelkurmay'a gönderildi

Diyarbakır 2’nci Hava Kuvvet Komutanlığı Askeri savcılığınca yürütülen, 1994’te 38 kişinin öldüğü iki köyün bombalanmasına ilişkin soruşturma dosyasını Genelkurmay’a gönderdi. Gerekçe ise şüpheliler arasında bir generalin olması.

Bahar Kılıçgedik Budancir'in taraf.com.tr'de yer alan haberine göre, Şırnak'ın Kuşkonar ve Koçağılı köylerinin 1994 yılında savaş uçaklarınca bombalaması sonucu yaşamını yitiren 38 kişiyle ilgili Diyarbakır 2’nci Hava Kuvvet Komutanlığı Askeri savcılığınca yürütülen soruşturma yetkisizlik kararıyla Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı'na gönderildi. Gerekçe olarak şüpheliler arasında birinci sırada o dönem Diyarbakır'da Korgeneral rütbesinde olan Hasan Kundakçı'nın da yer alması gösterildi.