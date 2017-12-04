Şırnak'ta içi su dolu kuyuya düşen 2'si kardeş 3 kişi aranıyor (4)

3 KİŞİNİN DE CESEDİ ÇIKARILDI

Şırnak\'ın Belveren beldesinde bulunan eski kömür ocakları bölgesinde, saat 10.30 sıralarında içi su dolu kuyuya düşen 3\'üncü kişinin de cansız bedeni çıkarıldı.

Batman, Mardin ve Şırnak AFAD ekiplerinin 6 saat süren çalışma sonrasında 2 cenazenin çıkarıldığı su kuyusundan, yaklaşık 20 dakika sonra 3\'üncü ceset çıkarıldı.

Abdurrahman Tunç (43), kardeşi Ömer Tunç (37) ile İdris İnal\'ın (36) cesetleri, Şırnak Devlet Hastanesi\'nin morguna götürüldü.

Öte yandan Abdurrahman ve Ömer Tunç kardeşlerin ağabeyi Ahmet Tunç\'un da 2009 yılında aynı kömür ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitirdiği öğrenildi.



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