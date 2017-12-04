Şırnak'ta içi su dolu kuyuya düşen 2'si kardeş 3 kişi aranıyor (2)

VAN\'DAN SU ALTI KURTARMA EKİBİ BEKLENİYOR

Şırnak\'ın Belveren beldesinde bulunan eski kömür ocakları bölgesinde, içi su dolu kuyuya düşen 2\'si kardeş 3 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

AFAD, itfaiye ve UMKE ekiplerinin çalışmaları sonuçsuz kalınca, Van\'daki su altı arama kurtarma ekiplerinden yardım istendi. Ekiplerin helikopterle Van\'dan Şırnak\'a gelmesi beklenirken, aramalara da devam edildi.

Su kuyusuna düşen 2\'si kardeş 3 kişinin yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kuyunun girişinde bekleyen sağlık görevlileri, ambulansa aldıkları bu kişilere müdahale ederek, sakinleştirmeye çalıştı. Çok sayıda Şırnaklı da kuyu çevresindeki tepelerde oturarak, çalışmaları izledi. Kuyu girişinde ve çevredeki hakim tepelerde konuşlanan jandarma ekipleri ise güvenlik önlemi aldı.



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