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Şırnak'ta hain tuzak: 1 şehit (2)

ŞIRNAK VALİLİĞİ: TOPUK MAYINI PATLADI Şırnak Valiliği, bugün bir askerin şehit olduğu patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı

11 Aralık 2017 15:41

ŞIRNAK VALİLİĞİ: TOPUK MAYINI PATLADI
Şırnak Valiliği, bugün bir askerin şehit olduğu patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Şırnak Valiliği\'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
\"İlimiz Küpeli Dağı, Ziyarettepe bölgesinde, kış operasyonları kapsamında devam eden Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker operasyonunda; araziye daha önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (topuk mayını) patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Hacı Mustafa Can şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar kararlılıkla sürdürülmektedir.\"
GEÇEN YIL ŞIRNAK\'A ATANDI
Sözleşmeli Er Hacı Mustafa Can\'ın (21), Mersin\'in Gülnar ilçesi doğumlu olduğu, Isparta\'da bulunan Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komando Eğitim Alay Komutanlığı\'nda eğitimini tamamladıktan sonra, 22 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak\'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Fındık bölgesine atandığı öğrenildi. Şehit Hacı Mustafa Can\'ın bekar olduğu bildirildi.

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