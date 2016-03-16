Şırnak'ta göç edenlere tutanak imzalatıldı: Evimin kullanımından sorumlu değilim

Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Şırnak'ta, Yeşilyurt, Yeni Mahalle, Dicle, Cumhuriyet ve İsmetpaşa mahallelerinden göç eden vatandaşlar evin kullanımından sorumlu olmadıklarına dair tutanağa imza attı.

Yeşilyurt, Yeni Mahalle, Dicle, Cumhuriyet ve İsmetpaşa mahallelerinde bulunan vatandaşların bir kısmı çatışmalardan dolayı şehri terk etmeden önce evleriyle ilgili tutanak imzaladı. Şırnak’ta bulunmadıkları süre boyunca evlerinin kullanımından kaynaklı ortaya çıkacak olaylardan sorumlu olmadıkları belirtilen tutanaklarda, “bahse konu ikamet ettiğim adresteki evimden ayrıldığım için evimin herhangi birileri tarafından kullanılması durumunda sorumluluk almak istemiyorum” ifadeleri yer aldı.

Pazartesi günü saat 23:00’dan sonra sokağa çıkma yasağının uygulandığı Şırnak il merkezinde yürütülen operasyonlar devam ederken, Radikal'den İdris Emen'in haberine göre, yasak ilan edilmeden hemen önce vatandaşlar tarafından imzalanan tutanaklarda şu ifadeler kullanıldı:

“Evimin bulunduğu merkeze bağlı mahallede, terör olayların yaşanması, barikatların bulunması ve terör olaylarını engelleyebilmek amacıyla muhtemel sokağa çıkma yasağı ilan edilebileceği olasılığına karşı aile bireylerimle birlikte evimde eşya taşıma imkanım bulunmadığı için eşya almadan ayrılacağımızdan; bahse konu ikamet ettiğim adresteki evimden ayrıldığım için evimin herhangi birileri tarafından kullanılması durumunda sorumluluk almak istemiyorum. Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı, Şırnak-merkez veya merkeze bağlı belli mahallelerinde, Şırnak Valiliği tarafından sokağa çıkma yasağı ile ilgili ilan edileceği tarihten itibaren ikamet ettiğim adreste bulunan evi boşaltmam nedeniyle, birileri tarafından kullanılması durumunda oluşabilecek terör olaylarıyla ile ilgili herhangi bir alakamın bulunmayacağı gibi benim bilgim ve rızam olmadan kullanılmış olacağının bilinmesini istiyorum.”

Şırnak halkı Cizre , Silopi Ve Siirt’e göç etti

Şırnak’ta halkın yaklaşık yüzde 70’nin şehri terk ettiğini söyleyen İnsan Hakları Derneği(İHD) Şırnak Şube Başkanı Emirhan Uysal yasakla ilgili, “aylardır Şırnak’ta sokağa çıkma yasağı ilan edileceği yönünde yayılan söylentiler yavaş yavaş halkın şehri boşaltmasına neden oldu. Şırnak halkı 90’lı yılları yaşamış bir halk olarak Cizre, Silopi ve İdil’deki ölümleri kaldıramayacağını gördü. Yasak ilan edildikten sonra halkın çoğu yakındaki il ve ilçelere göç etti. Halkın bir kısmı operasyonların tamamlandığı ve nispeten daha güvenli gördükleri Cizre ve Silopi’ye göç etti” dedi.