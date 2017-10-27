Şırnak'ta gerçeği aratmayan tatbikat

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) öncülüğü\'nde 112 acil sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerinin katıldığı eğitim seminerinin ardından gerçekleştirilen acil müdahale, arama ve kurtarma tatbikatında ortaya çıkan görüntüler gerçeğini aratmadı.

Kömür ocaklarının fazla olduğu ve sık sık göçüklerin yaşandığı Şırnak\'ta, ekiplerin katıldığı eğitim seminerinin ardından yapılan tatbikat için hazırlanan senaryo gereği saat 11.00 sıralarında kömür ocaklarında endüstriyel patlama sonucunda yaralamalar meydana geldiği ve yangın çıktığı belirtildi. Kömür ocakları bölgesi\'nde yaşanan endistüriyel patlama sonrası UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bölgede çıkan yangınlara müdahale ederek alevleri söndürürken, AFAD ekipleri de araç içerisinde sıkışan bir yaralıyı kurtardı. Daha sonra alana gelen UMKE ve 112 acil sağlık ekipleri olayda yaralanan 5 kişiye, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslar ile hastaneye sevk etti.

Tatbikatı izleyen Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Muhsin Hayyam Elçi, Şırnak bölgesinin çok hasas bir bölge olduğunu belirterek, \"Şırnak bölgesi hassas ve kömür ocakların fazla bulunduğu bölgedir. Bazen kömür ocaklarındaki göçüklerini göz önünde bulundurarak, bu gün il sağlık müdürlüğü olarak UMKE birimi bir tatbikat yaptı. Bunun öncesinde 22 olan UMKE ekibimizi, bir haftadır verdiğimiz eğitimlerle sayıyı 45\'e çıkardık. Eğitimin son günüde bir tatbikatla taçlandıralım istedik. Bir hafta önce de 8 maden işçimizi, meslek şehidimizi verdik. Buna istinaden özellikle kömür ocaklarında endüstriyel bir kaza tatbikatını gerçekleştirdik. UMKE öncülüğünde, itfaiye ve AFAD ile birlikte burada tatbikatta göründüğü gibi mükemmel bir tatbikat oldu. Tatbikatımızda 5 yaralı, 1 ölü vardı. Amacımız olaylarda daha sağlıklı ve daha profesyonel bir şekilde müdahale edebilelim\" dedi.

Konuşmanın ardından tatbikata katılan ekipler hatıra fotoğrafı çekti.



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