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Şırnak'ta freni boşalan kamyon 4 araca çarptı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'taki Bahçelievler Mahallesi'nde park halindeki mıcır yüklü kamyonun freni boşaldı

12 Ekim 2017 15:48

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'taki Bahçelievler Mahallesi\'nde park halindeki mıcır yüklü kamyonun freni boşaldı. Kamyon, yokuş aşağı hareket edince park halindeki 4 araca çarptı. Kazada, hasar meydana geldi.
Bahçelievler Mahallesi Cizre Caddesi\'nde üzerinde park halinde bulunan mıcır yüklü 20 ATT 65 plakalı kamyonun fren sistemi boşalınca araç yokuş aşağı hızla hareket etmeye başladı. Freni boşalan kamyon, yol üzerinde park halinde bulunan 4 araç ve 1 elektrik direğine çarptıktan sonra durabildi. Can kaybı ve yaralanma olmayan kazada araçlarda hasar meydana geldi.

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