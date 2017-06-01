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Şırnak'ta düşen askeri helikopterin enkazı görüntülendi

Askeri helikopterin yüksek gerilim hattına çarptıktan sonra düşmesi sonucu çıkan yangının izleri görüldü

01 Haziran 2017 11:56

Şırnak'ta Şenoba Tugay Komutanlığı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu kaza kırıma uğrayan, askeri helikopterin enkazı gün ağarınca ortaya çıktı.

Habertürk gazetesinde yern alan habere göre, Şırnak'ta dün akşam düşen askeri helikopterin bulunduğu alanda olay yeri inceleme ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor.

Olay yerinde, askeri helikopterin yüksek gerilim hattına çarptıktan sonra düşmesi sonucu çıkan yangının izleri ile helikopterin parçalarının bazılarından dumanlar çıktığı görüldü.

Arazinin tepesinde bulunan yüksek gerilim hattına çarpan helikoptere ait parçalar alt taraflara yayıldı.

Helikopterin düştüğü alan ile yüksek gerilim hattı arasında yaklaşık 200 metre olduğu belirlendi. Çarpmanın etkisiyle yüksek gerilim hattındaki tellerinin bir kısmının koptuğu, kopan tellerin bir bölümünün de hattın üstünde sarktığı tespit edildi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olay yerinde incelemesi tamamlandı. Kaza kırım ekibinin inceleme yapması bekleniyor. Öte yandan, Uludere Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu da bölgeye gelerek olay yerinde incelemelerde bulundu.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Cougar tipi helikopterin kısa bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düşmesi sonucu 13 asker şehit olmuştu. Şehit askerler arasında bulunan 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın koordinesinde, bölgede OKK'ya yönelik operasyonlar gerçekleştirilmişti.

Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu 28 Mayıs günü incelemelerde bulunmak üzere ziyaret ettiği Kato Dağı bölgesinde karşılamış, Soylu'ya operasyonlarla ilgili bilgi vermişti. Bakan Soylu, daha sonra telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yürütülen operasyon faaliyetleri hakkında bilgi vermiş, Erdoğan ayrıca Tümgeneral Aydın ile de telefonda görüşmüştü.

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