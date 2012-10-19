Şırnak'ta düğün konvoyunda kaza: 4 ölü

Şırnak'ın Cizre ilçesinden gelin alarak Bingöl'e doğru yola çıkan düğün konvoyundaki otomobilin kamyonla çarpışması sonucu damadın da aralarında bulunduğu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Artunç ailesi, oğulları Kenan Artunç için Barın ailesinden istedikleri Şirin Barın'ı almak için Cizre ilçesine geldi. Aile, Şirin Barın'ı yanlarına alarak, düğün için Bingöl'e doğru yola çıktı.

Gelinle damadın içinde bulunduğu Hüseyin Artunç yönetimindeki 36 AF 317 plakalı otomobile, Cizre Nusaybin karayolunun 25. kilometresindeki Özen köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 ACR 04 plakalı kamyon çarptı.

Kazada ağır yaralanan damat Artunç (35), Hüseyin Artunç (34), Burak Artunç, Adnan Dener (35), Şadiye Artunç (56), Gönül Artunç (28) ve Taha Artunç (9), Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kenan, Hüseyin ve Burak Artunç ile Adnan Dener, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazadan sonra olay yerinden kaçan kamyon sürücüsünün yakalanmasına çalışılıyor.