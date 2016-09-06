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Şırnak'ta da açık alanlarda düğün, kına gecesi yapılması yasaklandı

İçişleri Bakanlığı 25 Ağustos tarihli bir kararla, sokak ve mahalle aralarında yapılan düğün, nişan ve kına gecesi etkinliklerini yasaklamıştı

06 Eylül 2016 01:04

Gaziantep'te, 20 Ağustos günü sokakta kına gecesine yönelik yapılan ve 56 kişinin yaşamını yitirdiği canlı bomba saldırısının ardından Valilik Şırnak'ta açık alanlarda düğün, kına gecesi yapılması yasakladı. İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla 22 ilde sokaklarda yapılacak düğün, nişan ve kına gecesi etkinlikleri yasaklanmıştı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde yaz mevsiminde açık alanda artan düğün, kına gecesi, sünnet merasimi, gelin çıkarma, asker uğurlama ve benzeri etkinliklere dikkat çekildi. Açıklamada, halkın huzuru, can ve mal emniyetini, milletin birlik ve beraberliğine kasteden, kamu düzeni ve bütünlüğünü tehdit eden terör eylemlerinin engellenmesi ve üzücü olayların yaşanmaması amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 1. Maddesinin c fıkrası kapsamında alınan kararlara işaret edilerek, şunlar belirtildi:

"Açık alanlarda düğün ve benzeri etkinliklerin yapılmaması, düğün ve benzeri organizasyonları yapmaya uygun kapalı alan bulunmayan yerleşim yerlerinde ise konunun kaymakamlıklarca değerlendirilerek kolluk kuvvetleri ile koordinasyon içerisinde hareket edilmesi, kapalı alanlarda yapılacak düğün ve benzeri etkinlikler için bağlı bulunduğu polis ve jandarma kuvvetlerine düğün sahibinin adı soyadı, iletişim bilgileri ve etkinlik yapılacak yeri ve saatini gösterir dilekçe ile en az 24 saat öncesinde başvuru yapılması, ilgili kolluk kuvvetleri tarafından yukarıda bahsedilen hususların takip edilerek etkinlik adreslerinin kontrol edilmesi, alınan kararların valilik ve kaymakamlık ilan tablolarında, yerel basında, ibadet hanelerde, il ve ilçe merkezlerinde belediyeye ait anons araçları ile köylerde ise muhtarlıklar tarafından halka duyurulmasına, bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı hareket ettiği tespit edilen yukarıda bahsedilen etkinliklerin faaliyetlerinin men edilmesi ve sorumlular hakkında ilgili mevzuat hükümlerince idari para cezası uygulanmasına Valiliğimizce karar verilmiştir."

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