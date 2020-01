Şırnak'ta Cudi Dağı manzaralı piknik keyfi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ta birçok kişi, hafta sonunu Cudi Dağı manzaralı piknik alanında geçirdi. Bahardan kalma bir günde yaşlı- genç, kadın- erkek yüzlerce kişi, 83 dönümlük arsa üzerinde kurulan Şehr-i Nuh Rekreasyon ve Mesire alanında piknik yaparak, Cudi Dağı\'nı izlemenin keyfini çıkardı. Vali Mehmet Aktaş ve protokol üyeleri de çok sayıda kişi ile bir araya gelerek piknik yaptı.

Bir dönem terör ve şiddet olaylarının sık görüldüğü Şırnak\'ta huzur ve güvenin sağlanması ardından kentte oturanlar Cudi Dağı karşısında bulunan alanda temiz hava alıp piknik yapıyor. Şırnak Belediyesi, Özel İdare ve Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA) desteğiyle yaklaşık 4.5 milyon lira harcanarak oluşturulan Uludere Caddesi üzerindeki Yeşilyurt Mahallesi\'nde 83 dönüm arsa üzerine kurulu Şehr-i Nuh Rekreasyon ve Mesire Alanı hafta sonu bölgede oturanların uğrak yeri oldu. Çocuk ve gençler, oluşturulan oyun alanlarında spor yaparak zaman geçirirken, 68 dönümü yeşil alandan oluşan mekanda yürüyüş ve koşu parkuru, çocuk oyun ve etkinlik alanı, amfi, futbol, voleybol ve basketbol sahaları ile 3 bin metrekarelik gölet bulunuyor.

Vali Mehmer Aktaş, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile birlikte hafta sonunda mesire alanını ziyaret ederek burada bulunanlarla çay içti. Mesire alanını dolaşarak piknik yapanlarla sohbet eden Vali Aktaş, engelli, yaşlı ve çocuklarla ilgilenerek sıkıntıları olup- olmadığını sordu. Gazetecilere konuşan Vali Aktaş, mesire alanının bir yıl içerisinde tamamlandığını belirterek, şöyle dedi:

\"Burayı bir yıl içerisinde İl Özel İdaresi, Dicle Kalkınma Ajansı\'nın işbirliği ile yaptık. Yaklaşık 83 dönümlük alan üzerine 4.5 milyon lira harcanarak yapıldı. Gördüğünüz gibi mevsimin kış olmasına rağmen alanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlarımız burayı doldurmuşlar. Tam bir şenlik alanı gibi. Şırnak için gerçekten çok değerli, çok önemli bir yer oldu. Buranın faaliyete geçmesinde emeği olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah burası her zaman insanlarımıza en üst düzeyde hizmet eder. İnsanlarımız burada çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın- erkek ailece gelip piknik yapıyorlar eğleniyorlar. Dostluklarını muhabbetlerini geliştiriyorlar. Çok değerli bir alan oldu. Şırnakımız\'a hayırlı uğurlu olsun.\"

Hafta sonunu mesire alanında geçirenlerden Şenol Uysal, \"Mesire alanı Şırnak\'a kazandırıldığı için devletimize ve valimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten yıllardır eksikliğini hissettiğimiz alanlardan biriydi. Şırnak\'ta sosyal faaliyetler neredeyse yok denecek kadar az. Bu yüzden işte kalabalığı görüyorsunuz. Her hafta sonu kalabalık oluyor. Oturma yeri bulunamıyor. Çok memnunuz. Böyle alanların sosyal faaliyetlerin Şırnak\'a kazandırılması her alanda bir çok şeyi değiştirecektir\" diye konuştu. Şırnak\'ta 2 yıldan bu yana görev yaptığını anlatan Dr. Esra Şahin ise şöyle dedi:

\"Şırnaklı değilim. Şu anda Aralık ayında, bahardan kalma bir gün yaşıyoruz. Böyle güzel bir mesire alanıyla sosyal hayatımıza da katkıda bulunuyoruz. Mesire alanımız çok kalabalık. Çocuk, genç, yaşlılar var. Burada biraz önce gezerken bir çok engelliyide faaliyetlerini, egzersizlerini yaparken mutlu bir şekilde görmek beni çok mutlu etti. Böyle bir alanı bize kazandıran tüm yetkililere teşekkür ediyorum.\"

