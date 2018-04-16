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Şırnak'ta CHP'nin oturma eylemi şehitler nedeniyle iptal edildi 

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'ta, CHP tarafından 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' sloganıyla yapılması planlanan oturma eylemi, Bestler- Dereler'deki üs bölgesine düzenlenen ve 3 askerin şehit olduğu terör saldırısı nedeniyle iptal edildi

16 Nisan 2018 16:25

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK\'ta, CHP tarafından \'OHAL değil, demokrasi istiyoruz\' sloganıyla yapılması planlanan oturma eylemi, Bestler- Dereler\'deki üs bölgesine düzenlenen ve 3 askerin şehit olduğu terör saldırısı nedeniyle iptal edildi.  
CHP Genel Merkezi\'nce yurt genelinde olduğu gibi Şırnak\'ta da gerçekleştirilmesi planlanan oturma eylemi, Bestler- Dereler bölgesindeki Kuyutepe üs bölgesine PKK\'lı teröristler tarafından sabah düzenlenen ve 3 askerin şehit olduğu saldırı nedeniyle iptal edildi. Parti binasında oturma eylemi yapmak için hazırlık yaptıkları sırada şehit haberini aldıklarını belirten CHP İl Başkan Başkanı Mehmet Uğur, \"Genel merkez tarafından alınmış olan 16 Nisan\'da \'OHAL değil demokrasi istiyoruz\' ortak bildirisi için saat 12.00\'den 13.00\'e kadar oturma eylemi yapmak için partimizde bulunduk. Parti binamızda olduğumuz sırada, Bestler- Dereler’de 3 şehidimiz olduğu için bunu iptal ettik. Onun için oturma eylemine son verdik. Şu anda parti binasındayız. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Kalanlara Allah sabır versin\" diye konuştu.

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