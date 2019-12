Şırnak’ta cep telefonuyla oy kullanılmayacak

Şırnak İl Seçim Kurulu, seçmenlerin oy kullanma mahalline cep telefonuyla girmesini yasakladı.



Edinilen bilgiye göre, bir süre önce, bir siyasi partinin yetkilileri, Şırnak İl Seçim Kuruluna başvurarak, bazı siyasi parti mensuplarınca seçimlerde oy kullanacak vatandaşlardan, oy pusulasının resmini cep telefonuna kayıt etmelerini istediğini ifade ederek, bu nedenle yerel seçimde cep telefonuyla oy kullanılmaması yönünde karar alınmasını talep etti.



Talep üzerine toplanan Şırnak İl Seçim Kurulu şu kararı aldı:



"Demokratik rejimin temel ilkeleri, seçme hakkının temel bir insan hakkı olduğunu ve bu hakkın her türlü baskıdan uzak kullanılması gerektiğini açıkça öngörmektedir. Seçmenlerden kullandıkları oyu cep telefonuyla fotoğraflayarak ispatlamasını istemenin mevzuata ve demokrasinin özüne, insan haklarına açıkça aykırılık teşkil edeceği hususunda tartışma bulunmamaktadır. Kurulumuza intikal eden bilgi ve belgelerden, bu konuda Şırnak il ve ilçelerinde seçmenlerden bu yönde hukuka aykırı taleplerin olabileceği ve vatandaşların serbestçe ve özgürce seçme haklarını kullanmasının engellenebileceği yönünde şüphelerin bulunduğu anlaşılmıştır.



Şırnak ve ilçelerinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçmenlerin kapalı oy kullanma mahalline cep telefonuyla veya görüntü kaydedebilecek her türlü cihazla girmesinin yasak olduğuna, seçmenin kapalı oy kullanma yerine girmeden önce cep telefonunu veya görüntü kaydedebilecek her türlü cihazını sandık kurulu başkanına teslim etmesine oy birliğiyle karar verildi."



