-ŞIRNAK'TA ÇATIŞMA ANKARA (A.A) - 09.04.2011 - Teröristlerle güvenlik güçleri arasında Şırnak'ta çatışma çıktığı, çatışmada iki teröristin yakalandığı, bir subayın hafif yaralandığı bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Şırnak'ın Silopi ilçesi Çardaklı köyü bölgesinde hudut karakol unsurları tarafından dün, yasa dışı yollardan Irak'tan Türkiye'ye geçiş yapmaya çalışan iki terör örgütü mensubu tespit edildi. Terör örgütü mensuplarının ''dur'' ihtarına uymayarak ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, 1 subay hafif şekilde yaralandı, 2 terörist silah ve teçhizatı ile birlikte sağ olarak yakalandı.