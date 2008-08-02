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Yaşam

Şırnak'ta çatışma: 5 şehit

ŞIRNAK'ta PKK'lı teröristler, operasyona giden korucuları pusuya düşürdü. Açılan ilk ateş ve ardından çıkan çatışmada 3'ü kardeş 5 korucu #

02 Ağustos 2008 03:00

ŞIRNAK'ta PKK'lı teröristler, operasyona giden korucuları pusuya düşürdü. Açılan ilk ateş ve ardından çıkan çatışmada 3'ü kardeş 5 korucu şehit oldu.
Dün akşam saatlerinde Şırnak yakınlarındaki Bestler Dereler bölgesinde operasyona giden köy korucularına çevrede gizlenen PKK'lı teröristler pusu kurdu. Açılan ilk ateş ve ardından çıkan çatışmada kardeş olan Reşat Güngör, Selahattin Güngör ile Hüseyin Güngör ile Refik Altun ve soyadı Altun olan adı öğrenilemeyen korucu şehit düştü.
Çatışmanın ardından Şırnak'taki 23'üncü Seyyar Jandarma Tümen Komutanlığı'ndan timler kaydırılarak, helikopterlerin desteğinde bölgede operasyona başlandı.

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