Şırnak'ta çatışma; 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı

Şırnak kent merkezindeki Yeni Mahalle'de iddiaya göre Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) tarafından kazılan hendeklerin kapatılması sırasında açılan ateş sonucu 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bölgede operasyon başlatılırken, hendek ve barikatların etrafında bulunan patlayıcılar fünye ile kontrollü bir şekilde patlatılmaya devam edildi, zaman zaman silah sesleri yükseldi.

Merkez Yeni Mahalle'de YDG-H'liler tarafından polislerin mahalleye girmesini engellemek amacıyla sokak başlarına kazılan hendekler, sabahın erken saatlerinden itibaren kapatılmaya başlandı. Mahallenin etrafını zırhlı araçlarla saran polisler, mahalleye hakim noktalara keskin nişancılar yerleştirdikten sonra, hendekler zırhlı kepçelerle kapatılmaya başlandı.

Sokaklarda bulunan hendek ve barikatların etrafında bulunan patlayıcılar fünye ile kontrollü bir şekilde patlatılırken, güvenlik önlemi alan polislere ateş açıldı. Açılan ateşte, bir polis memuru şehit oldu, bir polis memuru da yaralandı. Yaralı polis memuru hastaneye kaldırılırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve operasyon başlatıldı.

Şırnak Valiliği'nden de konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "16.10.1015 tarihinde ilimiz merkez Yeni Mahalle Kültür Caddesi üzerinde açılan hendek ve barikatların kapatılıp kaldırılması çalışmaları sırasında çıkan çatışmada bölücü Terör örgütümensupları tarafından açılan ateş neticesinde 1 polis memurumuz şehit olmuş, 1 polis memurumuz da yaralanmıştır. Olayın faillerine yönelik operasyonlar devam etmektedir" denildi.

HDP Şırnak milletvekillileri Aycan İrmez, Leyla Birlik ve Ferhat Encü ise çatışmaları durdurmak için Yeni Mahalle'de beklerken, polisler milletvekillerinin mahalleye girmesine izin vermiyor. Yeni mahallede bulunan operasyondan dolayı, Cizre Caddesi trafiğe kapatılırken, hastaneye gitmek isteyen vatandaşlar ise çevre yolunu kullanıyor.