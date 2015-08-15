Şırnak'ta bomba yüklü araç alarmı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde vatandaşlar tarafından içerisine bomba düzeneği yerleştirilmiş bir araç bulundu. Araç etrafında güvenlik şeridi oluşturan polis, bomba imha uzmanlarını bekliyor.

Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar Habur Sınır Kapısı yolu üzeri Başverimli beldesi yakınlarında terk edilmiş bir araç gördü. Araçtan şüphelenen vatandaşlar, camını kırarak açtıkları aracı kontrol etti.

Aracın bagajında piknik tüpleri ile desteklenmiş bomba düzeneği bulan vatandaşlar hemen durumu polise bildirdi. Olay yerine zırhlı araçlarla gelen polis, araç çevresine güvenlik şeridi çekti. Vatandaşlar da kendilerince önlem alarak, yolu araç lastikleri ile kapattı. Vatandaşlara zırhlı araçtan anons yapan polis, bomba yüklü araçtan uzalaşmalarını istedi. Bölgeye bomba imha uzmanlarının gelmesi bekleniyor.

Batman'da terk edilmiş halde bulunan otomobilde 300 kg patlayıcı varmış

Batman'da terk edilmiş halde bulunan otomobildeki patlayıcının 300 kilogram olduğu anlaşıldı.



Alınan bilgiye göre, Batman-Diyarbakır karayolunda terk edilen otomobildeki patlayıcının fünye ile infilak ettirilmesi sonucu yolda 1 metre derinliğinde, 2 metre genişliğinde çukur oluştu.



Batman Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerindeki incelemelerini tamamladı. Ekipler, etrafa saçılan otomobilin parçalarını yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu topladı. Yapılan incelemede otomobile 300 kilogram patlayıcının bulunduğu belirlendi.

Trafiğe çift yönlü kapatılan karayolu, olay yerindeki incelemelerin ardından açıldı.



Olay yeri yakınlarında bulunan ve patlama esnasında zarar gören elektrik direk ve kabloları DEDAŞ ekibi tarafından onarıldı.



Açılan çukurun kapatılması için Karayolları ekibi çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.