Şırnak'ta bir asker şehit oldu

Şırnak’ın Bestler-Dereler bölgesi Sori Tepe mevkiinde daha önce araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Bestler-Dereler bölgesi Sori Tepe mevkisinde PKK'lılar tarafından daha önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı, arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak etti.

Patlamada, 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Şehit askerin naaşı ve yaralı asker, helikopterle olay yerinden alınarak, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.