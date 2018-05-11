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Şırnak'ta bir asker şehit oldu

Patlamada yaralanan 1 asker Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı

11 Mayıs 2018 19:05

Şırnak’ın Bestler-Dereler bölgesi Sori Tepe mevkiinde daha önce araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Bestler-Dereler bölgesi Sori Tepe mevkisinde PKK'lılar tarafından daha önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı, arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak etti.

Patlamada, 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Şehit askerin naaşı ve yaralı asker, helikopterle olay yerinden alınarak, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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