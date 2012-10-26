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Yaşam

Şırnak'ta bayram, iki farklı atmosfer

Şırnak'ta, bayramın ikinci gününde, bir yanda bayram atmosferi yaşanırken bir yanda gösteriler vardı

26 Ekim 2012 23:46

Bayram'ın ikinci günü Şınak'ta iki farklı atmosfer yaşandı. Bir yanda bayram nedeniyle asker-vatandaş yakınlaşması, bir yanda Türk bayrağı yakan göstericiler.

Olumsuz tablo Silopi'deydi; gösteri düzenlemek isteyen gruba polis müdahale etti.

Yeşiltepe Mahallesi 1. Cadde'de toplanan bir grup, cezaevlerindeki açlık grevini bahane ederek izinsiz gösteri yapmak istedi.

Uyarıya rağmen dağılmayan göstericiler, polise taşla saldırdı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği göstericiler ara sokaklara dağıldı.

Bu sırada, göstericiler ellerindeki Türk bayrağını yakarak polislerin bulunduğu alana attı. Polis tarafından söndürülen bayrak zırhlı araca alındı.

 

Askerden bayram şekeri

 

Öte yandan Cizre ve İdil ilçeleri arasında bulunan Düzova Jandarma Karakolu arama-kontrol noktasında görev yapan askerler, vatandaşları bu kez kimlik kontrolü için değil bayram tebriği ve şekeri için durdurdu.

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şırnakbayramiki atmosfergösteritürk bayrağı

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