-ŞIRNAK'TA BAĞIMSIZLAR MAZBATALARINI ALDI ŞIRNAK (A.A) - 14.06.2011 - Şırnak'tan bağımsız milletvekilli seçilen Hasip Kaplan ile ''KCK/TM davasından'' halen tutuklu Selma Irmak ve Faysal Sarıyıldız'ın avukatı, Şırnak İl Seçim Kurulundan mazbatalarını aldı. KCK/TM davası tutuklusu Selma Irmak'ın avukatı Aycan İrmez ve aynı davadan tutuklu Faysal Sarıyıldız'ın avukatı Rojhat Dilsiz ile birlikte Şırnak İl Seçim Kuruluna gelen Kaplan, mazbataları aldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şırnak'ta halkın büyük desteğini alarak milletvekili seçildiklerini bildiren Kaplan, yarın Diyarbakır'da tutuklu olan Irmak ile Sarıyıldız'ın tahliyeleri için başvuruda bulunacaklarını söyledi. Vatandaşların desteğinin kendilerine büyük bir güç verdiğinin farkında olduklarını ifade eden Kaplan, şöyle dedi: ''Sorumluluğumuz ağır, bunun da farkındayız. İnşallah ülkemizde onurlu bir barışa, yeni bir demokratik anayasaya ve demokratik bir çözümle Kürt sorununa da vesile olur. Bu anlayışla Mecliste görev yapmayı düşünüyoruz. Bu benim ikinci dönemim. Arkadaşlarımızın ise ilk dönemi olacak. Burada birinci sorumluluk, birinci parti çıkan AK Parti'nindir. Bu sorunun bilinciyle yeni anayasa sürecinde ve sorunların çözümünde inandırıcı ve güven verici adımlar atıldığı taktirde inanıyoruz ki, korktuğumuz günlerle karşı karşıya kalmayız. Bizim amacımız Parlamentoda, Ankara'da sorunu çözmek, sorunun çözümü için çaba sarf etmek. Barış er veya geç bu topraklara gelecektir.''