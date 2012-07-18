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Yaşam

Şırnak'ta askerden çocuklara sıra dayağı!

Askerin çocuklara ikazda bulunurken ellerini açtırıp coplu vurması kameralara böyle yansıdı

18 Temmuz 2012 18:41

Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı girişinde, kuyrukta bekleyen sürücülerin "hırsızlık" şikayetleri üzerine dün seyyar satıcı operasyonu yapıldı.

Toplanan bir grup çocuk, askerler tarafından Habur’un giriş kapısının hemen yanında daha önce nöbet yeri olarak kullanılan boş kulübeye götürülerek bölgeden uzaklaşmaları konusunda uyarıldı. Bu sırada bir askerin çocuklara ikazda bulunurken ellerini açtırıp coplu vurması kameralara yansıdı. Daha sonra serbest bırakılan gruptan bazı çocuklar, askerlerin ikazda bulunurken copla ellerine ve ayaklarına vurduğunu söyledi. (DHA)

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