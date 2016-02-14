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Şırnak'ta asker ve polis lojmanlarına saldırı

Seyir halindeki zırhlı polis aracına el yapımı bomba atıldı

14 Şubat 2016 00:25

Şırnak'ta Vakıfkent mahallesinde bulunan polis ve asker lojmanlarına uzun namlulu silahlarla ateş açılırken, Cizre Caddesinde seyir halinde bulunan zırhlı polis aracına ise el yapımı bomba atıldı. Araçta hasar meydana gelirken, polislerden yaralananlar oldu.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Şırnak merkez Vakıf Kent mahallesinde bulunan polis ve askerler ailelerinin kaldığı lojmanlara akşam saat 19.45 sıralarında bir grup tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda ölen ve yaralanan olmadı.

Aynı saatlerde kent merkezindeki Cizre Caddesinden geçmekte olan zırhlı polis aracına el yapımı patlayıcı attı. Zırhlı araçta hasar meydana gelirken, görevli polislerden yaralananlar oldu. Yaralı polisler ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

 

 

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