Şırnak'ta aşiretler çatıştı, 13 yaşındaki çocuk öldü

Şırnak'ın İdil İlçesi'nde iki aşiret arasında çıkan çatışmada, 13 yaşındaki Ali Dalmış silahla vurularak öldürüldü.

Şırnak İdil'in Turgut Özal Mahallesi'nde yaşayan 'Kefir' ve 'Mehcooğulları' aşiretleri arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavga, kısa sürede silahların kullanıldığı çatışmaya dönüştü.

Olaylarda 'Kefir' aşiretinden olduğu belirtilen Ali Dalmış'ın, silahla vuralarak hayatını kaybetti.

Mahalle aralarında yer yer sabaha kadar devam eden kavgaya polis müdahale etti. Olayları yatıştırmakta zorlanan ekipler, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.

Sabah saatlerine kadar mahalleyi ablukaya alan polis, giriş çıkışlara da izin vermedi.