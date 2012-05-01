T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Şırnak'ta aşiretler çatıştı, 13 yaşındaki çocuk öldü

Aşiretler arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavga, kısa sürede silahların kullanıldığı çatışmaya dönüştü

01 Mayıs 2012 16:17

Şırnak'ın İdil İlçesi'nde iki aşiret arasında çıkan çatışmada, 13 yaşındaki Ali Dalmış silahla vurularak öldürüldü.

Şırnak  İdil'in Turgut Özal Mahallesi'nde yaşayan 'Kefir' ve 'Mehcooğulları' aşiretleri arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavga, kısa sürede silahların kullanıldığı çatışmaya dönüştü.

Olaylarda 'Kefir' aşiretinden olduğu belirtilen Ali Dalmış'ın, silahla vuralarak hayatını kaybetti.

Mahalle aralarında yer yer sabaha kadar devam eden kavgaya polis müdahale etti. Olayları yatıştırmakta zorlanan ekipler, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.

Sabah saatlerine kadar mahalleyi ablukaya alan polis, giriş çıkışlara da izin vermedi.

ETİKETLER

Şırnakaşiretçatışma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24