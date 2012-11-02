Şırnak'ta anaokuluna molotoflu saldırı!

Şırnak’ta cezaevlerindeki açlık grevlerini protesto etmek için yürüyüş düzenleyen bir grup, Sevgi Yuvası Anaokulu'na molotof attı.
Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı bölgede, PKK lehine slogan atarak ara sokaklara dağılan gruptan, yüzleri maskeli olan protestocular Sevgi Yuvası Anaokuluna molotofkokteyli attı.
Atılan molotof nedeniyle okulda çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Saldırı esnasında okulda öğrencilerin bulunmaması olası can kaybını önlerken, minik öğrencilerin eğitim gördüğü okula yapılan saldırıya veliler tepki gösterdi.
Polis, söz konusu saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.