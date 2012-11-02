T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Şırnak'ta anaokuluna molotoflu saldırı!

Cizre ilçesinde toplanan bir grup, açlık grevlerini destek amacıyla yürüyüş düzenledi

02 Kasım 2012 19:19

Şırnak’ta cezaevlerindeki açlık grevlerini protesto etmek için yürüyüş düzenleyen bir grup, Sevgi Yuvası Anaokulu'na molotof attı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı bölgede, PKK lehine slogan atarak ara sokaklara dağılan gruptan, yüzleri maskeli olan protestocular Sevgi Yuvası Anaokuluna molotofkokteyli attı.
 
Atılan molotof nedeniyle okulda çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
 
Saldırı esnasında okulda öğrencilerin bulunmaması olası can kaybını önlerken, minik öğrencilerin eğitim gördüğü okula yapılan saldırıya veliler tepki gösterdi. 
 
Polis, söz konusu saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.
 

ETİKETLER

şırnakaçlık grevianaokulumolotoflu saldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24