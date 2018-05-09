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Yaşam

Şırnak'ta akıntıya kapılan iki çocuk boğuldu

İki çocuk, suyu kapılan koyunları kurtarmak isterken akıntıya kapıldı

09 Mayıs 2018 20:37

Şırnak'ın Kumçatı Beldesi'nde dereden geçirirken suya kapılan koyunları kurtarmak isteyen 15 yaşındaki Hacı Sirek ile 15 yaşındaki arkadaşı Abdullah Güler, akıntıya kapılarak boğuldu.

Kumçatı Beldesi'nde çobanlık yapan Hacı Sirek ve Abdullah Güler, yağan sağanak nedeniyle otlatmaya götürdükleri sürüyle beldeye geri dönmek için yola çıktı.

İki arkadaş sürüyü Besta Sor Deresi'nden geçirirken, koyunlar suya kapıldı. Hacı Sirek ve Abdullah Güler de koyunları kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kayboldu.

Belde sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda arama çalışması başlatan ekipler, Hacı Sirek'in cesedine suya kapıldığı noktadan 5 kilometre, Abdullah Güler'in ise 7 kilometre mesafede ulaştı.

Yapılan incelemenin ardından Hacı Sirek ve Abdullah Güler'in cesetleri, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

 

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