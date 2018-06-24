Şırnak'ta AGİT gözlemcisi 3 Alman gözaltına alındı

Şırnak'ın Uludere İlçesi Hilal beldesinde seçim sandıklarının bulunduğu okullara giden, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcesi olduğunu iddia eden 3 Alman ve 1 Türk vatandaşı, görev belgesini ibraz edemeyince gözaltına alındı.

Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde seçim sandıklarının bulunduğu bölgelere giden ve AGİT üyesi olduklarını iddia ettikleri söylenen 3 Alman ile 1 Türk, görev belgelerini ibraz etmeyince, sandık başkanı güvenlik güçlerine bildirdi.

Bunun üzerine 4 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler hakkında seçim kanununa muhalefetten işlem yapılacağı belirtildi. (DHA)