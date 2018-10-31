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Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta iç güvenlik operasyonları kapsamında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

31 Ekim 2018 16:59

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak\'ta iç güvenlik operasyonları kapsamında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şırnak Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şırnak Güçlükonak ilçesi Demirboğazı köyü kırsalında (Gabar Dağı bölgesinde), bugün yapılan operasyonda 1 terörist sağ, 2  terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Sağ olarak ele geçirilen teröristin, örgütün sözde Gabar Halkla İlişkiler Sorumlusu \'Fedakar Cizir\' kod adlı Emrah Nayci olduğu tespit edildi. 

Şırnak Cudi dağı Helanipir Tepe kırsalında yapılan hava destekli operasyonda etkisiz hale  getirilen 6 teröristle beraber, Şırnak\'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9\'a yükseldi. 

Bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.

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