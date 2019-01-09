Şırnak'ta 9 bölgede 'Özel Güvenlik Bölgesi' uygulaması

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ın Güçlükonak ilçesi kırsalında 9 bölge, terör örgütlerine yönelik düzenlenecek operasyonlar öncesi, 15 gün süreyle \'Özel Güvenlik Bölgesi\' ilan edildi.

Şırnak Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların \'Özel Güvenlik Bölgesi\' ilan edilen bölgelere girmemesi istenerek, \"İlimiz Güçlükonak ilçesi Demirboğazı köyü kırsalı; Şirt Tepe, Giresirt Tepe, Serni Düzü, Kulumboz Tepe, Şartıt Tepe, Sukre Tepe, Harikeşehnasır Tepe, Bohto Tepe ve Bağ Tepe kırsal alanları arasında bulunan bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri amacıyla 09 Ocak- 23 Ocak 2019 tarihleri arasında 15 gün süreyle Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir\" denildi.