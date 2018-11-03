Şırnak'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- İÇLERİ Bakanlığı, Şırnak\'ın Silopi İlçesi Cudi Dağı bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristlerden \'Kemal Bagok\' kod adlı Lokman Genç\'in 4 Ekim 2018 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesinde meydana gelen ve 8 askerin şehit olduğu terör saldırının faili olduğu belirtildi.

Şırnak\'ın Silopi İlçesi Cudi Dağı bölgesinde süren operasyonlarda Helenepir Tepe kırsalında bulunan bir mağarada kaldıkları tespit edilen 8 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte silah, teçhizat ve yaşam malzemeleri de ele geçirildi. 31 Ekim\'de Güçlükonak\'ta ölü olarak ele geçirilen teröristlerden Kemal Bagok kod adlı \'Lokman Genç\'in 4 Ekim 2018 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesinde meydana gelen ve 8 askerin şehit olduğu terör saldırısının faillerinden olduğu öğrenildi.

Öte yandan, il genelinde 31 Ekim- 2 Kasım 2018 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 1\'i sağ, 17\'si ölü olmak üzere toplam 18 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Şırnak Il Jandarma komutanlığınca, 02 Kasım 2018 tarihinde başlatılan Hançer-6 operasyonunda, Silopi ilçesi Cudi Dağı Helenepir Tepe kırsalında bulunan bir mağarada 8 terörist tespit edilmiş olup; mağaraya yapılan operasyonla 8 terörist silah, teçhizat ve yaşam malzemeleri ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. İl genelinde 31 Ekim-2 Kasım 2018 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda; 1\'i sağ, 17\'si ölü olmak üzere toplam 18 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 31 Ekim 2018 tarihinde Güçlükonak ilçesinde ölü olarak ele geçirilen \'Kemal Bagok\' kod adlı Lokman Genç adlı teröristin 4 Ekim 2018 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesinde meydana gelen ve 8 askerin şehit edilmesi ile sonuçlanan olayın failleri arasında bulunduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.\"