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Şırnak'ta 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Bestler-Dereler bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı 6 terörist, güvenlik güçlerinin düzenlediği hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi

08 Haziran 2018 19:17

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ın Bestler-Dereler bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK\'lı 6 terörist, güvenlik güçlerinin düzenlediği hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Merkeze bağlı Bestler-Dereler bölgesinde bugün saat 07.30 sıralarında insansız hava aracı (İHA) ile PKK\'lı bir grup terörist tespit edildi. Eylem hazırlığında olduğu saptanan teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Hava destekli operasyonda 6 terörist öldürüldü. Teröristlerle birlikte 5 adet M16 piyade tüfeği, 1 Bixi makineli piyade tüfeği, 2 Kalaşnikof ve 1 roketatar ele geçirildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

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