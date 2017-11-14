Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ta Bestler-Dereler bölgesinde, güvenlik güçlerinin 2 Kasım tarihinde başlattığı operasyon kapsamında bugün farklı bölgelerde toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, Şırnak, Siirt ve Van güvenlik güçlerinin 2 Kasım\'da başlattığı hava destekli \'Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay\' adı verilen hava destekli operasyonlar kapsamında bugün 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Uğur Tepe bölgesinden yapılan top atışları sonucu 1 teröristin, Mehmet Yusuf Dağı kuzeyindeki hava harekatı sonucu ise 2 teröristin sığınak içerisinde etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Ayrıca Cudi Dağı Anılmış bölgesinde İHA ile tesbit edilen 2 terör örgütü mensubunun, saat 14.55’te hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilik açıklamasında \'Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay\' operasyonu kapsamında bugüne kadar 34 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.