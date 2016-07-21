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15 Temmuz Darbe Girişimi

Şırnak'ta 384 asker tutuklandı

Tutuklanan askerler arasında 2 albay, 4 yarbay ve 5 de binbaşı bulunuyor

21 Temmuz 2016 19:05

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Şırnak'ta 384 asker tutuklandı,

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Şırnak’ta gözaltına alınan, aralarında 2 albay, 4 yarbay ve 5 binbaşının da bulunduğu 384 asker, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan 384 zanlı tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan ile Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mesut Savaş, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerindeki "Anayasayı ihlale teşebbüs" ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya ve görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs edilmesi" suçlarından tutuklanmıştı.

 

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