Şırnak'ta 3 okul ateşe verildi

Şırnak'ın İdil İlçesi'ndeki 2 ayrı mahallede bulunan 3 okul, PKK'lılar tarafından ateşe verildi. Kaçan PKK'lıların yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; İdil İlçesi'ndeki Turgut Özal ile Yeni Mahalle'de bulunan Atatürk İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu ve İdil Anadolu Lisesi'ne, bu akşam saatlerinde bir grup PKK'lı tarafından molotof kokteyleri atıldı. Yangın çıkan okullarda, patlayıcı tuzaklaması olasılığını göz önüne alan güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri alevlere müdahale edemedi.

İlçede sokağa çıkma yasağı hazırlığı yaptıkları öne sürülen güvenlik güçleri, daha önce Çok Programlı Anadalu Lisesi, bu okula ait yurt ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lesesi'ne yerleşmişti. 3 okulu ateşe vererek kaçan PKK'lıların yakalanması amacıyla başlatılan operasyon devam ediyor.