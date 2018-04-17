Şırnak'ta 3 gün 3 gece aşiret düğünü

Emin BAL/ULUDERE (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK\'ın Uludere ilçesinde, Goyan aşireti üyesi Gökhan Şimşek (22), Çiğdem Tong (21) ile 3 gün 3 gece gerçekleştirilen düğünle dünyaevine girdi. Yöresel kıyafetli kadınlar ve erkekler, Kürtçe ve Türkçe müzikler eşliğinde halay çekti.

Şırnak\'ta, daha önce terör olaylarının meydana geldiği kırsal bölgelerde, güven ortamının sağlanması ve havanın ısınmasıyla birkaç gün süren düğünler yapılmaya başlandı. Uludere ilçesinde, Goyan aşireti üyesi Gökhan Şimşek, Çiğdem Tong ile 3 gün 3 gece gerçekleştirilen düğünle evlendi. Düğüne aşiret mensupları, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokol üyeleri ve gelin ile damadın yakınları katıldı. Düğün için kadınlar, rengarenk yöresel kıyafetlerini giyerken, erkekler de yine yöreye özgü şal şepik giydi. Uzun sıralar oluşturan davetliler, Kürtçe ve Türkçe müzikler eşliğinde halay çekti. Düğüne katılan genç kızların taktıkları takılar ise dikkat çekti. Düğünde gelin ve damat için özel izinle drone uçurulup, havadan görüntü alındı.



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