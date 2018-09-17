Şırnak'ta 200 bin öğrenci dersbaşı yaptı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ta, 2018-2019 eğitim- öğretim yılı, Vali Mehmet Aktaş\'ın ders zili çalması ile başladı. Vali Aktaş, bugün itibariyle Şırnak genelinde 650 okulda 200 bin öğrencinin 15 bin öğretmen ile eğitim ve öğretime başladığını söyledi.

Yeni eğitim- öğretim yılınin başlaması nedeniyle Mehmet Emin Acar İlk ve Orta Okulu\'nda düzenlenen törene, Vali Mehmet Aktaş, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende konuşan Vali Mehmet Aktaş, 2018- 2019 eğitim- öğretim yılının ülkeye, millete ve şehir için hayırlara vesile olmasını dileyerek birinci hedeflerinin ve amaçlarının, gençler ile çocuklara en iyi bir şekilde tam donanımlı bir gelecek hazırlamak olduğunu söyledi.

Vali Mehmet Aktaş, \"Geçmişimizden şanlı tarihimizden güç alarak onları daha iyi geleceklere hazırlamaktır. Gençlerimizin ve çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimizin farkında olarak sahiplenerek dünyada olup biteni en iyi şekilde okuyup, onları en geniş vizyon ve misyonla geleceğe hazırlanmasının ülkemizi ve milletimizi daha iyi geleceklere hazırlanması konusunda onları eğitmektir. Bu amaç doğrultusunda devletimiz kaynaklarının en büyüğünü eğitime harcıyor. Şırnak\'da da eğitim kalitemizi daha iyi noktalara gelmesi için bütün imkanlarımızı seferber ettik etmeye devam edeceğiz. Şırnak il genelinde yaklaşık 650 okulumuzda ve yaklaşık 200 bin öğrencimiz bu saat itibarı ile eğitime alıyoruz. Büyük bir eğitim ordusu ile yaklaşık 8 bin öğretmenimiz ile inşallah Şırnak\'ımız da da başarılı bir eğitim dönemini başlatıyoruz. Başarı ümidi ve dileği ile eğitim ve öğretim yılını başlatıyoruz\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından program okunan şiirler ve müzik dinletisinden sonra Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve protokol üyelerinin ders zili çalması ile sona erdi.



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