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Şırnak'ta 17 bölge, geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'ta 17 bölge, 1- 15 Eylül tarihleri arasında 17 bölge, geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

31 Ağustos 2017 01:44

ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK\'ta 17 bölge, 1- 15 Eylül tarihleri arasında 17 bölge, geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
Şırnak Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, 17 bölgenin 1- 15 Eylül tarihleri arasında geçici güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
\"5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci maddesi ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, ilimizde bulunan aşağıda koordinatları verilen bölgelerde, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla aşağıda koordinatları belirtilen, ilimiz Silopi İlçesi Kelhain Tepe, Girigüva Tepe, Şikettemuri Tepe, Bestebelega Deresi, Kerede Tepe, Kürsi Tepe, Rutkekurat Tepe, Üçkardeşler Tepe ve Görümlü, Düzalan, Dedeler, Uyanık, Bestebelega Mezrası, Doruklu, Kösreli, Derebaşı, Koyunören kırsal alanları arasında bulunan bölgelerde  01 Eylül 2017 (Dahil) – 15 Eylül 2017 (Dahil) tarihleri arasında (15) gün süreyle valiliğimizce geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir.\"

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