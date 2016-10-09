Şırnak'ta 17 bölge geçici güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliği, Namaz Dağı çevresinde bulunan 9 bölge ve Bestler-Dereler bölgesindeki 8 bölgeyi 15 gün süreyle ’geçici güvenlik bölgesi’ ilan etti.

Şırnak Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"5442 Sayılı İller İdaresi Kanununun 11’inci maddesi ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, ilimizde bulunan, aşağıda koordinatları verilen bölgelerde, bölücü terör örgütünün arazide üstlenmesine mani olmak, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi maksadıyla aşağıda belirtilen, 9 bölgede, 10 Ekim 2016 – 24 Ekim 2016 tarihleri arasında 15 gün süreyle valiliğimizce geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."