Şırnak'ta 12 mahalleye Kürtçe isim

Şırnak Belediye Meclisi, şehir merkezindeki 12 mahalle ve 2 meydanın Türkçe isimlerini Kürtçe isimlerle değiştirme kararı aldı. Oy çokluğu ile alınan kararın önümüzdeki hafta Şırnak Valiliği'ne gönderileceği öğrenildi.

Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan, yaptığı açıklamada, mahalle ve meydan isimlerinin değiştirilmesi konusunun uzun süredir gündemlerinde olduğunu söyledi.

İsim değişikliği talebinin halktan geldiğini belirten Kadırhan, "Zaten bu halkın da talebiydi. Kendilerinin hiç bilmediği, hazmetmediği ve tepeden inme konulmuş isimler vardı. Daha sonra mahalle komisyonlarımız ve muhtarlarımıza bunu bildirdik. Çalışma yaparak, insanların daha çok hangi ismi istediklerini öğrendik. Onlar da bize birkaç alternatif sundular.

Tamamen onların istekleri doğrultusunda mahalle isimlerini bu şekilde değiştirdik" dedi.

Kararı gelecek hafta valiliğe göndereceklerini ifade eden Kadırhan, "Valiliğin isim değişikliği konusunda veto yetkisi var ama ben veto olacağını sanmıyorum. Veto edilmesi durumunda buna ilişkin prosedürü izleyeceğiz" diye konuştu.

Şehir merkezinde bulunan ve meclis kararıyla isimleri değiştirilen mahalle ile meydan isimleri şöyle:

Yeni Mahalle - Cudi Mahallesi,

İsmetpaşa Mahallesi - Herekol Mahallesi,

Gazipaşa Mahallesi - Fereşin Mahallesi,

Vakıfkent Mahallesi - Kobane Mahallesi,

Bahçelievler Mahallesi - Gabar Mahallesi,

Atatürk Mahallesi - Çırav Mahallesi,

Yeşilyurt Mahallesi - Botan Mahallesi,

Gündoğdu Mahallesi - Rojhilat Mahallesi,

Dicle Mahallesi - Kato Mahallesi,

Şehri Nuh Mahallesi - Şehre Nuh Mahallesi,

Aydınlık Mahallesi - Tanin Mahallesi,

Cumhuriyet Mahallesi - Besta Mahallesi,

Cumhuriyet Meydanı - Azadi Meydanı

Ömer Kabak Meydanı - Aşiti Meydanı