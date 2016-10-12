Şırnak’ta 1 asker şehit oldu

Şırnak'ta PKK’lılarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu. Saldırıda 2 asker de yaralandı.

Şırnak'ın Çırav Dağı Risor mevkisinde operasyonda olan askerlerle PKK’lılar arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Çatışmanın çıktığı bölge geçtiğimiz günlerde Şırnak Valiliği tarafından özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş ve ardından operasyon başlatılmıştı. 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede operasyon devam ediyor.