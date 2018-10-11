Şırnaklı kadınlar, pozitif ayırımcılıkla ayakta durmayı öğreniyor

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu\'nun girişimleriyle belediye bünyesinde kadınlara yönelik açılan dikiş, nakış, iğne oyası, kilim dokumacılığı, kuaförlük gibi çeşitli kurslara toplam 123 kadın katıldı.

Şırnak Belediye Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın Merkezi\'nde açılan kurslar sayesinde Şırnaklı kadınlar meslek sahibi olurken eğitimini tamamlayan birçok kursiyer usta öğretici olarak da görev yapabiliyor. Kurslarda eğitim gören kadınların çocukları ise aynı çatı altında kreş eğitimi alıyor.

Şırnak Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi Müdürü Hüsniye Yüksel Sanır, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaparak Şırnaklı kadının ayakları üzerinde durmasına katkı sunduklarını belirtti ve \"Şırnak Belediyesi bünyesinde açılan eğitimlerin yanı sıra psikolojik ve sağlık alanında da destek vermekteyiz. Burda çeşitli kurslarda eğitim gören kadınlarımız şu an köylerde ve beldelerimizde öğretmen olarak görev yapmaktalar. Bize desteklerinden dolayı sayın Şırnak Valimiz Mehmet Aktaş başta olmak üzere Sayın Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu\'na teşekkür ediyoruz\" dedi.

Kurs sayesinde aile bütçesine katkı sağladığını ifade eden kursiyerlerden Taybet Aşan, kadınların sosyal alanda varlıklarını göstermenin güzel bir duygu olduğunu belirterek, \"Kadınlarımızın evde boş oturmasına engel olmak için bizlere bu kaynağı sağlayan belediyemize çok teşekkür ediyorum. Evde boş oturmak yerine buraya gelip hem meslek öğreniyoruz hem de güzel vakit geçiriyoruz. Bu proje ev kadınları için çok güzel bir proje. Ben burada çalışarak bütçeme katkıda bulunuyorum. Burada yaptığım bir eşarbı, iğne oyası örneğini 50-60 Türk Lirasına satıyorum. Bununla da çocuğumun okul masrafını karşılıyorum. Burada gördüğümüz kurslar sayesinde bildiklerimizi daha da ilerletiyoruz. Burada gördüğüm eğitim sonrasında kendine bir makine alıp evimde de bir şeyler yapabilirim. Evde boş oturan kadınlarımıza buraya gelmelerini öneriyorum. Burada bizlerle beraber çalışan gençlerimizde var. Onlar da ailelerinden para almak yerine burada ürettiklerini satarak kendi harçlıklarını kazanıyorlar. Bizler Şırnak halkı olarak çok büyük acılar çektik. Bizler için daha güzel şeylerin de yapılmasını talep ediyorum. Bizde burada gördüğümüz kurslar sayesinde bir meslek elde etmiş oluyoruz\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI