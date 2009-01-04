Şırnak’ın ilk kız güreşçileri

Şırnak’taki Cumhuriyet Lisesi’ne ’milli sporcular kontenjanından’ beden eğitimi öğretmeni olarak atanan Türkiye’nin ilk milli bayan güreşçilerinden 31 yaşındaki Nadir Uğurun Perçin, kentin ilk kızlar güreş takımını kurdu.



Kurduğu takımdaki 12 liseli kızın ailelerini ziyaret ederek ikna etmeye çalıştığını anlatan Perçin, şunları söyledi: "Aileleri ikna etme konusunda inanılmaz zorlandık. Onları ziyaret ederek kızlarının spor yapmasıyla daha başarılı olacağını anlattım. Devletin milli takımı seçilen sporculara her ay 550 TL burs verdiğini, Avrupa’da başarılı olanlara sınav olmadan beden eğitim öğretmeni olarak atandığını anlattım. Bayan olmamın etkisiyle aileler kızlarının güreş yapmasına izin verdi. Haftanın beş günü çalışmalara başladık." Perçin, ilk hedeflerinin İzmir’de 15- 18 Ocak’ta yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda başarı elde etmek olduğunu söyledi.



(DHA)

